На границе Грузии и России прогремел взрыв, есть жертвы

На российско-грузинской границе на дагестанском участке произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб, двое пограничников госпитализированы.

По словам губернатора региона Кахети Ираклия Кадагишвили, речь идет о взрыве бытового типа в результате воспламенения газового баллона, передает РИА «Новости».

Погиб один грузинский пограничник, еще двое доставлены с обширными ожогами в университетскую клинику Тбилиси. Пострадавшие находятся в реанимации, врачи борются за их жизни.

Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по статье «нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 26.09.17

Штормовая погода может продлить срок монтажа второй арки Крымского моста. / Жительница Тывы до смерти залечила дочку облепихой. / На Урале объевшийся вор-домушник заснул в чужом доме при попытке украсть продукты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»