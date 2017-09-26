Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата трех человек

На Ставрополье 61-летний местный житель застрелил из автомата двух человек и ранил третьего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Инцидент произошел 23 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. К дому пенсионера подошли незнакомый мужчина и два подростка 16 и 19 лет. Между ними и хозяином вспыхнул конфликт. Пожилой мужчина попросил подождать его во дворе, а затем вернулся с автоматом и открыл огонь.

В результате пришедший мужчина погиб на месте происшествия, 16-летний подросток скончался в больнице, 19-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением.

Пенсионера арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц общеопасным способом», ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия».

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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