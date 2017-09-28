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Скандалы и происшествия

На Черном море произошло землетрясение

На Черном море произошло землетрясение

На черноморском побережье произошло землетрясение. Сейсмологи оценили подземные толчки в 3,6 балла.

«Было небольшое землетрясение, в 06:35, около трех баллов, в районе Лазаревского района. Жители ощутили подземные толчки, было несколько звонков от людей. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи», – рассказали РИА «Новости» в сейсмологической станции Сочи.

По словам исследователей, подземные толчки такой силы характерны для гор Краснодарского края.

В краевом главке МЧС сообщили, что в результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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