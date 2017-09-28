В Кузбассе под груженой фурой рухнул мост через реку

В Мариинском районе Кемеровской области фура обрушила единственный деревянный мост через реку Кия, который связывал с «большой землей» отдаленную сельскую территорию. Мост протяженностью 220 метров был рассчитан на легковой транспорт. Сейчас сооружение находится в ремонте.

ЧП случилось 27 сентября. Водитель большегруза проигнорировал запрещающий знак и выехал на переправу, которая не выдержала многотонную машину с пиломатериалами. Масса автомобиля с грузом составляла около 35 тонн, что превышало допустимую нагрузку на мост в 10 раз. Мост не выдержал, и большегруз казался в воде. Водитель сумел самостоятельно выбраться на берег.

Из-за инцидента стразу три населенных пункта Таежно-Михайловского сельского поселения (Таежно-Михайловка, Туйла и Таежно-Александровка), с населением более четырехсот человек, оказались отрезанными от мира.

Несмотря на случившееся, угрозы для населения и объектов жизнеобеспечения не возникло, пишет «РГ» со ссылкой на пресс-службу администрации Мариинского муниципального района. Сельские чиновники объяснили, что поселение к жизни в изоляции готово: оно каждую весну теряет связь с «большой землей» во время половодья. И с началом паводка мост обычно демонтируют, чтобы сохранить от повреждений.

В связи с этим население готово к событиям такого рода. Алгоритм жизни в таких условиях отработан, его используют и сейчас. Для жителей организована «горячая линия», воспользовавшись которой, можно заказать доставку жизненно необходимых лекарств и предметов первой необходимости. В поселение доставлен спутниковый телефон, дежурят моторные лодки.

Для восстановления моста потребуется 10 дней. «Создана аварийная группа, в состав которой вошли коммунальщики, дорожники, спасатели, водолазы подразделений МЧС, привлечена тяжелая техника Красноярской железной дороги и световые мачты энергопредприятий. В настоящее время фуру готовят для транспортировки на берег, а потом начнется демонтаж конструкций. Жители оповещены об инциденте, на берегу установлены аншлаги, запрещающие передвижение по мосту. Экипажи ГИБДД охраняют общественный порядок и следят, чтобы по сооружению не пытался проехать транспорт», – рассказали в администрации поселения.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 28.09.17

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