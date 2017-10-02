В Кузбассе 3-летнего пиромана заподозрили в гибели семьи

В Кемеровской области на пожаре погибли 4 человека. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Возгорание жилого дома произошло в поселке Бенжереп-1 Новокузнецкого района. После тушения пожара спасатели обнаружили тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух малолетних детей 9 и 3 лет. Задымление увидел охранник школы, он и вызвал спасателей. Осмотр тел с участием судмедэксперта показал, что какие-либо прижизненные телесные повреждения на них отсутствуют. В доме в момент возгорания находилось 5 детей, трое из них успели спастись.

По словам спасшихся, 6-летнего мальчика родители выкинули через окно, он находится в больнице. По предварительным данным, минувшим вечером мужчина выпивал. Также известно, что 3-летний ребенок ранее неоднократно играл со спичками, поджигая игрушки и мебель. Накануне дети рассказывали соседям, что он снова брал спички.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 02.10.17

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