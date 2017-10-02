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Скандалы и происшествия

Взрыв газа разрушил жилой дом на Кубани, есть жертвы

Взрыв газа разрушил жилой дом на Кубани, есть жертвы

В Краснодарском крае при взрыве газа погиб один человек, еще трое получили ожоги, сообщает региональное управление Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации ведомства, ЧП случилось сегодня рано утром в частном доме в станице Попутной Отрадненского района. В результате газового баллона погиб 27-летний мужчина. Его сестра и двое ее детей, 6 и 17 лет, получили термические ожоги тела различной степени, и были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Следствие проверит версии неисправности газового баллона и нарушения правил техники безопасности, отмечается в сообщении ведомства.

По данным СМИ, взрыв газа привел к обрушению дома на площади 60 квадратных метров.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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