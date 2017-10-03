В Красноярском крае водитель сбил насмерть мальчика, девочку и мужчину

В Красноярском крае случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое детей и взрослый. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия произошла в городе Шарыпово сегодня, 3 октября, около 9:00.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних – мальчик 10-11 лет и девочка 6-7 лет, а также взрослый мужчина. Их личности в данный момент устанавливаются.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, а также сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время водитель задержан.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.10.17

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