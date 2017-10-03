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Скандалы и происшествия

В медвежьей осаде: хищники терроризируют омских сельчан. «Боимся выходить на улицу»

В медвежьей осаде: хищники терроризируют омских сельчан. «Боимся выходить на улицу»

Медведи взяли в осаду населенные пункты Муромцевского района Омской области и не дают местным жителям выйти из домов.

По словам жителя деревни Юдинка Равиля Абдулина, хищники бродят около деревни больше месяца и уже уничтожили много домашних животных. Об этом сообщает издание flashsiberia.com. «Жители деревни живут в страхе и ночами боятся выходить на улицу», – рассказал мужчина, добавив, что собаки по ночам молчат, что свидетельствует о присутствии медведей вблизи деревни.

Местные жители пожаловались на хищников районным чиновникам, полицейским и охотоведу. На место приезжала специальная комиссия, которая, однако, пришла к выводу, что домашняя живность погибла от волков либо собак.

Отмечается, что власти соседнего Кыштовского района Новосибирской области пошли навстречу местным жителям и уничтожили медведей, которые не давали покоя сельчанам.

Омск, служба информация РИА «Новый День»

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