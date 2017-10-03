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Скандалы и происшествия

Управделами губернатора Алтая попал под следствие за незаконную покупку иномарок

Управделами губернатора Алтая попал под следствие за незаконную покупку иномарок

Управляющий делами администрации Алтайского края Алексей Белобородов попал под уголовное дело. Высокопоставленного чиновника подозревают в незаконной покупке трех иномарок премиум-класса за счет средств региональной казны.

По данным следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, в 2016 году подозреваемый без проведения конкурентных процедур организовал незаконное приобретение для нужд подведомственного Управлению автохозяйства у единственного поставщика трех автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Машины были куплены за счет средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления. По данным алтайских СМИ, это были автомобили Mercedes или BMW.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отмечается в сообщении ведомства.

Следствие не называет имя подозреваемого, однако на Алтайского края указано, что должность управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края занимает 56-летний Алексей Белобородов.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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