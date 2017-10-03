Управделами губернатора Алтая попал под следствие за незаконную покупку иномарок

Управляющий делами администрации Алтайского края Алексей Белобородов попал под уголовное дело. Высокопоставленного чиновника подозревают в незаконной покупке трех иномарок премиум-класса за счет средств региональной казны.

По данным следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, в 2016 году подозреваемый без проведения конкурентных процедур организовал незаконное приобретение для нужд подведомственного Управлению автохозяйства у единственного поставщика трех автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Машины были куплены за счет средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления. По данным алтайских СМИ, это были автомобили Mercedes или BMW.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отмечается в сообщении ведомства.

Следствие не называет имя подозреваемого, однако на официальном сайте Алтайского края указано, что должность управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края занимает 56-летний Алексей Белобородов.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 03.10.17

FIFA наказала Украину за нацистские выпады футбольных фанатов в адрес турецкой сборной. / Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом – грабителем банков. Число жертв достигло 59. / Прижимистые союзники: Москва инвестировала в Украину в пять раз больше Польши и в десять раз больше США. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»