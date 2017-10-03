Под Иркутском школьник стулом разбил голову учителю

В Иркутской области 16-летний ученик кинул стул в учителя, в результате педагог получил травмы головы. Оказалось, что ранее школьник был судим за кражу и теперь опять может отправиться в тюрьму.

Инцидент произошел в школе №90 Чунского района, сообщается на сайте местной администрации. Ученик зашел во время урока не в свой класс. Преподаватель спокойно попросил школьника покинуть помещение, однако несовершеннолетний неадекватно отреагировал на просьбу и ударил учителя стулом. Мужчина потерял сознание, медики диагностировали у него сотрясение мозга.

По факту случившегося было проведено внеплановое заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних. Мальчик ранее отбывал наказание в колонии за кражу, но вышел досрочно. Впрочем, заключение не оказало положительного воздействия на подростка. Он конфликтовал с педагогами и учениками, пропускал занятия, привлекался полицией за пьянство, нарушение детского «комендантского часа» и повреждение чужого имущества.

Известно, что ребенок вырос в неблагополучной семье, его отец, который также присутствовал на заседании, злоупотребляет алкоголем. Комиссия приняла решение ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения. Школьнику предстоит вновь отправиться в колонию на оставшиеся от срока четыре месяца.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 03.10.17

В югорском кафе из петли вытащили 6-летнюю девочку. / Управделами губернатора Алтая попал под следствие за незаконную покупку иномарок. / FIFA наказала Украину за нацистские выпады футбольных фанатов в адрес турецкой сборной. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»