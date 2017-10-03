В Ставропольском крае женщина насмерть отравила трех правнуков

В Ставропольском крае три ребенка умерли от отравления крысиным ядом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР. «Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения», – рассказали в ведомстве.

В субботу, 30 сентября, стало известно, что пятеро детей и двое взрослых отравились крысиным ядом. ЧП случилось в поселке Тихий Буденновского района. В результате двухлетняя девочка скончалась на месте, остальных медики госпитализировали. В причастности к произошедшему подозревают 78-летнюю прабабушку детей. По предварительным данным, пожилая женщина разложила отраву у себя дома, желая избавиться от грызунов. Спустя два дня, к ней в гости пришли правнуки. Вероятно, отравление произошло через дыхательные пути парами яда.

Уголовное дело было возбуждено по факту смерти 2-летней девочки. Пожилую женщину подозревали в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Теперь ей грозит обвинение по более тяжкой части данной статьи – «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ставрополь, Иван Гридин

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