При взрыве и пожаре на буксире в порту Омска пострадали два человека

Омская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на территории речного порта, который произошел в ночь на 4 октября. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП случилось около 01:20 в речном порту Омска.

По предварительным данным, во время заправки топливом в машинном отделении буксира РТ-211 произошел взрыв паров топлива и возгорание. Вероятная причина пожара – короткое замыкание. В результате произошедшего пострадали капитан-механик (от госпитализации отказался) и моторист. Последний был госпитализирован с ушибами. Пожар был ликвидирован в 02:42.

По информации портала Om1.ru, в тушении пожара принимали участие 33 пожарных и 6 автомобилей. А полностью потушить огонь пожарным удалось только к 5:31. По данному факту Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Омск, Иван Гридин

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