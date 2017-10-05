Сибиряк разбил лицо полицейскому, чтобы попасть в тюрьму

Житель города Северск Томской области напал на сотрудника полиции, чтобы попасть в места лишения свободы.

По информации региональной прокуратуры, мужчина, не имея источников дохода, решил попасть в тюрьму ради нормальных условий проживания и питания. Для этого вечером 27 июня злоумышленник пришел в дежурную часть полиции и стал поджидать любого из правоохранителей. Навстречу ему вышел сотрудник полиции. Обвиняемый со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил полицейского кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на правоохранителя. В результате офицер полиции получил рвано-ушибленные раны нижней губы, отметили в надзорном ведомстве.

Нападавшего схватили на месте преступления, он признал вину. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Впрочем, попасть за решетку обвиняемому в итоге не удалось: его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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