В Татарстане психбольной убил и съел товарища

В Татарстане психически больной мужчина убил и съел своего приятеля.

По информации регионального управления Следственного комитета, в ночь на 5 октября в одном из домов в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района было обнаружено тело 53-летнего мужчины с резаными ранами шеи и живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в расправе задержали страдающего шизофренией 40-летний местный житель, который признал причастность к убийству.

По версии следствия, подозреваемый находился в гостях у товарища и в какой-то момент решил его убить, чтобы съесть. Каннибал стал избивать мужчину сначала руками, а потом табуреткой. Когда тот перестал дышать, он перерезал ему горло и распорол живот, после чего употребил части тела в пищу. Затем убийца позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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