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Скандалы и происшествия

Японец сжег жену и пятерых детей

Японец сжег жену и пятерых детей

В Японии житель города Хаити префектуры Ибараки устроил поджог в собственном доме, когда там находились его жена и пятеро детей, передает Channel News Asia. Трагедия произошла в ночь на 6 октября. Пожар начался на первом этаже трехэтажного дома в социальном комплексе.

Потушив огонь, пожарные обнаружили тела пяти погибших – женщины и четырех детей в возрасте от 3 до 11 лет. Пятого ребенка, 11-летнюю девочку, доставили в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер. Виновник случившегося, 30-летний мужчина, сам явился в полицию и признался в поджоге.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 06.10.17

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