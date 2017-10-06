Под Новосибирском мать убила двух детей, узнав об измене мужа

Двое малолетних детей убиты в Новосибирской области. Тела шестилетней девочки и 11-месячного мальчика обнаружил их отец. По подозрению в расправе над детьми задержали их мать, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в селеАбрамово Куйбышевского района. По информации СКР, около восьми часов вечера 5 октября 26-летний местный житель вернулся домой с работы и обнаружил тела шестилетней дочери и 11-месячного сына с признаками насильственной смерти. Также в это время дома находилась его 23-летняя жена – мать обоих детей. Мужчина сообщил в случившемся в полицию, его супругу задержали. По версии следователей, детей убила именно их мать. По данным СМИ, задержанная убила детей после известия об измене мужа.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, расследование продолжается.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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