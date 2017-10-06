В Оренбургской области отчим убил пятилетнего ребенка

В Оренбургской области задержан 36-летний местный житель по подозрению в убийстве 5-летнего сына сожительницы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, сегодня утром в одной из квартир по улице Краматорской города Орска Оренбургской области обнаружено тело 5-летнего мальчика с разбитой головой.

По подозрению в совершении убийства ребенка задержан 36-летний уроженец города Ясный Оренбургской области – сожитель матери погибшего малыша. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 06.10.17

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