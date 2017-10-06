В Сибири медведь напал на подростка в центре города

В центр города Нижнеудинска в Иркутской области забрел дикий медведь. Зверь бродил по улицам и напал на 17-летнего школьника. Полицейские ликвидировали животное.

Звонки с сообщениями о медведе, который бродит по центральной части города, стали поступать правоохранителям с 23:00. На патрулирование выехал отряд стражей порядка. Полицейские услышали крики о помощи и подоспели вовремя, медведь напал на 17-летнего школьника.

По словам правоохранителей, медведь был средних размеров и весил около 120 кг. Животное представляло опасность для местных жителей, поэтому его пришлось застрелить. К счастью, юноша серьезно не пострадал, зверь успел его лишь оцарапать, пишут РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 06.10.17

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