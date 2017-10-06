В Башкирии из-за вспышки ящура введен режим ЧС, в зоне риска более 800 человек

В нескольких селах Башкирии у домашнего скота обнаружили ящур. Наличие вируса подтвердили в Роспотребнадзоре. В Туймазинском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне риска оказались 838 человек, из них 141 ребенок.
Ветеринары заметили признаки заражения ящуром у коров в селах Урмекеево и Ермухаметово, сообщает «Туймазинский вестник». В лаборатории Роспотребнадзора подтвердили наличие вируса во взятых образцах.
Чтобы предотвратить распространение болезни был перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены дезбарьеры, во дворах и на фермах проводится дезинфекция. В Туймазинском районе запрещена торговля с рук молока и мяса.
Зараженные животные, около 400 голов, будут ликвидированы, их владельцы получат денежную компенсацию. Кроме того, в районе проведут мероприятия по вакцинации остального скота на личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях.
Специалисты определили круг контактных лиц – это 838 человек, из них 141 ребенок. Данные об этих людях переданы в медицинские учреждения, за ними будет вестись наблюдение.
Уфа, Зоя Осколкова
Уфа. Другие новости 06.10.17
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