В Башкирии из-за вспышки ящура введен режим ЧС, в зоне риска более 800 человек

В нескольких селах Башкирии у домашнего скота обнаружили ящур. Наличие вируса подтвердили в Роспотребнадзоре. В Туймазинском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне риска оказались 838 человек, из них 141 ребенок.

Ветеринары заметили признаки заражения ящуром у коров в селах Урмекеево и Ермухаметово, сообщает «Туймазинский вестник». В лаборатории Роспотребнадзора подтвердили наличие вируса во взятых образцах.

Чтобы предотвратить распространение болезни был перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены дезбарьеры, во дворах и на фермах проводится дезинфекция. В Туймазинском районе запрещена торговля с рук молока и мяса.

Зараженные животные, около 400 голов, будут ликвидированы, их владельцы получат денежную компенсацию. Кроме того, в районе проведут мероприятия по вакцинации остального скота на личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях.

Специалисты определили круг контактных лиц – это 838 человек, из них 141 ребенок. Данные об этих людях переданы в медицинские учреждения, за ними будет вестись наблюдение.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 06.10.17

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