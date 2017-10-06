На Кубани учительница отказалась от подарка родителей первоклашек, не соответствующего «тарифам»

В Краснодарском крае председатель родительского комитета одной из средних школ рассказала о необоснованных требованиях учительницы начальных классов. По словам мамы первоклашки, педагог расплакалась, когда увидела сумму в конверте, подаренном ей на День учителя, и отказалась от подарка, так как размер вознаграждения ей показался недостаточным. Другие родители напомнили, что в школе давно установлены «тарифы» на то, сколько денег нужно дарить учителям и директору.

О скандальном поступке преподавателя сообщили представители родкомитета 1 класса школы, расположенной в Прикубанском округе, пишет «Блокнот Краснодар». «Сегодня произошел очень неприятный инцидент, а именно Елена Сергеевна посчитала подарок от нашего класса унизительным и недостойным ее персоны, букет цветов она вернула вместе с конвертом», – написала одна из мам в общей группе в мессенджере.

Педагог сообщила, что учителю физкультуры и музыки, к сведению родителей, надо было положить в конверт по две тысячи рублей, директору и завучу также по две тысячи. Сумму своего вознаграждения она не озвучила, но уточнила, что приняла бы подарок, если бы он был не от всего класса, а от одной семьи.

В этой связи глава родкомитета решила снять с себя полномочия и передать тому, кто сможет найти общий язык с учительницей и «не обижать ее своими дешевыми подарками».

Родители возмутились поступком педагога, однако нашлись и те, кто с подобным сталкивался. Одна из мам школьника сообщила, что «тарифы» на подарки в школе известны давно. К тому же ранее этой же учительнице дарили интернет-модем, несмотря на то, что родителям так и не объяснили предназначение устройства в процессе обучения первоклашек.

Скандальная история привлекла внимание департамента образования Краснодара. По результатам внутреннего расследования информация о слишком требовательной учительнице была подтверждена. «Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог – это особая профессия и соблюдение этики в ней – неукоснительное требование», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в отношении педагога и общеобразовательного учреждения, где она работала, проводит проверку прокуратура.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 06.10.17

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