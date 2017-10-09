Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушен, торговцы не исключили поджог

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на вещевом рынке «Темерник», пожар на котором вспыхнул вечером в воскресенье. Об этом говорится в сообщении МЧС России. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Двухэтажный торговый павильон загорелся в 21:08 8 октября, когда на рынке уже не было людей. Площадь пожара первоначально составляла 1,2 тыс. кв. м. К полуночи огонь распространился на торговые ряды на площади 6 тысяч квадратным метров. К тушению возгорания были привлечены более 390 человек и свыше 90 единиц специальной техники. В результате принятых мер было предотвращено распространение пожара на всю площадь торгового объекта и переход огня на жиле дома, отметили в ведомстве.

В 01.54 пожар локализован, в 07.48 ликвидировано открытое горение, сообщили в МЧС. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Торговцы рынка не исключают версию поджога. Один из владельцев рассказал порталу 161.ru, что неделю назад на рынке горело кафе. «Быстро потушили, но не исключено, что события связаны между собой, – отметил он. – Может, это поджог».

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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