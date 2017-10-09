В Сибири стадо баранов погибло под колесами поезда

В Красноярском крае владельцы стада не досчитались 17 овец. Оказалось, что пастух оставил животных без присмотра, они вышли на рельсы и погибли под колесами железнодорожного состава.

Инцидент произошел в деревне Калиновка Партизанского района края. 28-летний пастух погнал скот вечером домой, а затем оставил овец без присмотра и вернулся на поле за коровами, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На следующее утро хозяева сообщили о пропаже 17 овец. Останки животных были найдены на железнодорожной насыпи на протяжении 100 метров.

Пастуха привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.1. КоАП РФ «Нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожного пути». Подобное правонарушение карается штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Красноярск, Зоя Осколкова

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