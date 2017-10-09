В Нижнем Новгороде экс-супруги не могут поделить кота: судьбу питомца решит суд

Жительница Нижнего Новгорода через суд пытается вернуть кота, который после ее развода проживает с бывшим мужем. Женщина в своем иске заявляет, что экс-супруг удерживает пушистика с прошлого года, и требует вернуть питомца из «чужого незаконного владения». Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В исковом заявлении отмечается, что ответчик не возвращает кота вопреки воли заявительницы, как собственника животного, и, скорее всего, плохо ухаживает за ним, передает РИА «Новости».

По информации суда, сейчас супруги проживают отдельно. С конца прошлого года женщина неоднократно просила бывшего мужа вернуть хвостатого, но он не соглашался, что и стало причиной обращения в суда.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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