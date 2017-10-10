В Кузбассе психбольной похитил у других пациентов более 1,6 млн рублей

В Кемерове суд вынес обвинительный приговор пожилому мужчине за хищение денег со счетов людей, находящихся в психиатрической больнице. Также осуждены два его соучастника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, установлено, что в марте 2016 года 68-летний мужчина проходил лечение в психиатрической больнице. В один из дней, находясь в служебном кабинете, он воспользовался отсутствием медработников и изучил лежавшие на столе документы. Он увидел анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных, также находящихся на лечении в этом учреждении. Обвиняемый записал их себе, чтобы в дальнейшем похитить денежные средства.

Затем он изготовил бланк временного удостоверения личности, вклеил туда свою фотографию, вписал данные одного из больных и поставил печать. После этого он обратился в банк, где попросил восстановить сберегательную книжку и снять денежные средства со счета, предъявив поддельное удостоверение. В результате он снял 440 тысяч рублей.

После этого подсудимый привлек к совершению преступления своего пасынка и знакомого мужчину, поскольку они подходили под возраст больных, а также чтобы не вызывать подозрений у сотрудников банка. Данная группа лиц по предварительному сговору мошенническим путем похитила у 5 потерпевших, проходивших лечение в психиатрической больнице на общую сумму 1 млн 661 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Кемерова признал обвиняемых виновными в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Инициатор приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, его соучастники – к 3 годам лишения свободы.

Кемерово, Иван Гридин

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