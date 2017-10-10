В Красноярске сутенер ранил бойца Росгвардии

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР проводили спецоперацию по задержанию подозреваемых в организации занятия проституцией. В результате боец Национальной гвардии был ранен.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов в Красноярске, сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Красноярскому краю. Двое мужчин пытались скрыться от правоохранителей, один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия, был ранен сотрудник Росгвардии.

Силовики открыли ответный огонь и ранили злоумышленника. В настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что все подозреваемые были задержаны.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 10.10.17

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