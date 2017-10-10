В Коми цирковой медведь бросился на дрессировщика

В столице Республики Коми городе Сыктывкаре во время исполнения циркового номера медведь набросился на дрессировщика. Очевидцы выложили в сеть видеозапись нападения.

Инцидент произошел на одном из представлений гастрольной труппы «Меланж». В ролике видно, как зрители сидят близко у сцены, на которой выступает медведь. В какой-то момент зверь выходит из под контроля и набрасывается на дрессировщика.

На помощь подоспел ассистент укротителя, который ударил животное палкой. Косолапый отходит от дрессировщика и продолжает выступление.

Как отмечает местный портал ProGorod11, медведь только повалил мужчину, однако зверя удалось вовремя остановить, вреда своему хозяину он не причинил.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 10.10.17

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