В Сочи столкнулись два автобуса: ранены 8 пассажиров

В Сочи в результате столкновения двух рейсовых автобусов пострадали 8 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает «РЕН ТВ».

Авария произошла около 12:30 в Имеретинской низменности – на улице Воскресенской, сообщают «Вести. Сочи». Маршрутный автобус Hyundai County №100 столкнулся с ехавшим без пассажиров автобусом МАЗ маршрута №125с. В первом автобусе находились 18 человек. По предварительным данным, автобус Hyundai не уступил дорогу МАЗу.

По данным городской станции скорой медицинской помощи, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе беременная женщина и 11-летний ребенок. Все они госпитализированы.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 10.10.17

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