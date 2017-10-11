Неслабое землетрясение встряхнуло Кузбасс

Землетрясение произошло сегодня утром в районе города Междуреченска Кемеровской области.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН, подземные толчки зарегистрированы в 20 км к юго-западу от Междуреченска, где находятся угольные разрезы Кузнецкого бассейна.

Источник – asgsr.ru

Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла, отмечают специалисты. Геофизическая служба оценила удар подземной стихии в эпицентре как «интенсивный», передает «Тайга. Инфо».

Отмечается, что причиной землетрясения стали взрывы в угольном карьере.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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