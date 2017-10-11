Молодую омичку изнасиловали по пути к месту самоубийства

Жительница Омска стала жертвой насильника по дороге к месту планируемого самоубийства. Отговорить девушку от совершения суицида удалось таксисту, проезжавшему мимо.

Инцидент произошел минувшей ночью, передает Омская ГТРК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ. Около полуночи 25-летняя женщина оставила двухлетнего ребенка с бабушкой и отправилась на мост. По дороге к месту предполагаемого самоубийства на омичку, которая недавно развелась с мужем, набросился неизвестный мужчина и изнасиловал ее, что лишь усилило ее желание покончить с жизнью. От необдуманного поступка ее отговорил случайно оказавшийся рядом таксист. Он успокоил девушку и отвез ее в полицию.

«Это мост имени 60-летия ВЛКСМ. Все было как в тумане. Я даже не помню, какие подобрал слова, чтобы спасти девушку, – рассказал мужчина в интервью изданию «СуперОмск». – Главное, мне удалось увести ее от смерти».

По факту сексуального насилия в отношении омички возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает насильника. С пострадавшей работают психологи.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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