Волгоградская школьница насмерть отравилась грибами

Вчера, 11 октября, в одной из больниц Волгограда от тяжелейшего отравления скончалась 8-летняя девочка. По данному факту сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР по области организовали доследственную проверку.

Следователи установили, что 8 октября школьница вместе с родителями ела грибы, которые они самостоятельно собрали в лесу в Еланском районе. На следующий день вся семья была госпитализирована в районную больницу с признаками отравления. Поскольку состояние девочки оценивалось как тяжелое, медики приняли решение о госпитализации её вертолетом санавиации в областной центр, где, несмотря на усилия медиков, школьница скончалась.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 12.10.17

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