Голый сибиряк с пробитой головой сбежал из больницы и угнал машину, чтобы «подвезти Бога»

В Кемерово полицейские задержали местного жителя, который голышом и с забинтованной головой сбежал из больницы, угнал автомобиль и ворвался обнаженным в кафе. Об этом сообщает региональный полицейский главк. По словам мужчины, на преступление его толкнул Бог.

Инцидент произошел в четверг, 12 октября. По информации ведомства, злоумышленник, 36-летний житель Промышленновского района, попал в больницу с травмой головы и алкогольной интоксикацией после уличной драки, однако не захотел проходить лечение. Мужчина не дождался окончания процедур и сбежал из медучреждения. В одном нижнем белье пациент выбежал во двор, сел в припаркованный ВАЗ-2114, оставленный с ключом в замке зажигания, протаранил металлические ворота и скрылся.

Через несколько минут правоохранители задержали угонщика в кафе после того, как посетители сообщили в полицию о неадекватном мужчине, забежавшем в заведение в одних трусах. Пояснить причины своего поведения мужчина не смог, сказав лишь, что его «попросил подвезти Всевышний».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автоугонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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