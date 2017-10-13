В Саратове юный Отелло устроил стрельбу в школе. «Приревновал к девочке своего приятеля»

В Саратове 15-летний ученик открыл стрельбу по однокласснику из пневматического пистолета. Пострадавший школьник госпитализирован. По данным местных СМИ, причиной конфликта стала ревность: оба подростка были влюблены в одну девочку.

Инцидент произошел в четверг, 12 октября, в гимназии №34. В результате конфликта один из подростков «получил ранение из оружия, похожего на пневматический пистолет», сообщает мэрия города. Отмечается, что пострадавшему «незамедлительно была оказана помощь медработником, вызвана скорая помощь, ученик доставлен в больницу». Стрелок добровольно сдал оружие охраннику учебного заведения.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. «Ситуация находится на контроле министерства образования области», – добавили в горадминистрации.

Председатель Общественного совета при региональном минобре Сергей Саратовский в комментарии ИА «Взгляд-инфо» уточнил, что состояние пострадавшего школьника удовлетворительное: «Особых травм нет». Он отказался говорить о причинах происшествия. Общественник лишь сообщил, что стрелявший подросток и пострадавший характеризуются положительно. Юный правонарушитель – «человек серьезный, интересуется информатикой, очень хорошие оценки», – сказал он.

Саратовский также сообщил, что «пластиковый предмет, похожий на пистолет» школьник купил в одном из торговых центров в города в «абсолютно свободном доступе». Родители стрелка не знали, что сын хранил оружие. Школьник объяснил приобретение пистолета тем, что ему страшно ходить по улицам, рассказал общественник.

По информации источника агентства в полиции, конфликт, переросший в стрельбу, спровоцировал спор из-за девочки, в которую влюблены оба подростка.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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