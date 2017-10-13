Тверские живодёры убили более 200 собак ради денег: возбуждено уголовное дело

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте для бродячих животных в поселке Рамешки, после того, как его работники усыпили более 200 собак. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, с 1 марта по 2 сентября текущего года сотрудники частной компании «ЖКХ» Регион», которая должна была по муниципальным контрактам заниматься отловом и содержанием бродячих животных, в целях получения прибыли не осуществляли уход за питомцами и не кормили их, что привело к заболеванию животных, истощению и дальнейшей гибели, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, сотрудники приюта вступили в сговор с должностными лицами ГБУ «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» и получали от них незаконные заключения о состоянии собак, позволяющих осуществлять их эвтаназию. На основании данных заключений живодёры усыпили 205 безнадзорных животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: проводятся допросы должностных лиц указанных организаций, изымается документация.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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