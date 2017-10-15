Российская туристка загадочно погибла в Турции

На турецком курорте Анталья при невыясненных обстоятельствах погибла российская туристка.

По данным издания Ufa1, 48-летняя жительница города Салават в Башкирии Светлана Феоктистова 19 сентября отправилась по путевке в отель Club Serena Beach в городе Сиде. 21 сентября женщина не вышла на связь с семьей. 24 сентября ее сыну Ивану позвонили сотрудники страховой фирмы и сообщили, что она погибла. Молодому человеку рассказали, что мать утонула 23 сентября, купаясь в море в шторм. Со слов Ивана, купальщиков не пускали в море, но она все равно полезла в воду.

При этом сын погибшей заявляет, что на всех присланных ему фотографиях мать находилась рядом с бассейном. «Я понять не могу: как это – в море, если на всех фотографиях, что нам присылала, мама была у бассейна?» – задается вопросом молодой человек.

Отмечается, что на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» россиянка последний раз заходила также 21 сентября.

Причину смерти сыну погибшей турецкие власти не сообщили, пообещав через полгода отдать все документы сыну погибшей. Теперь Иван собирается ехать в Турцию, чтобы забрать вещи забрать и узнать правду о гибели матери. «Мы не собираемся никуда жаловаться, что-то выяснять. Это чужая страна. Просто хотел узнать, что же произошло с мамой», – сказал мужчина.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 15.10.17

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