Житель Якутии сел за руль после бутылки водки и сбил 7 детей: один школьник погиб, трое в больнице

В Якутии пьяный водитель врезался в группу из семи школьников, в результате один подросток погиб, еще трое доставлены в больницу. Об этом сообщает республиканский полицейский главк.

ДТП произошло 14 октября около 22:00 в селе Огородтах. По информации ведомства, 43-летний местный житель, управляя иномаркой, наехал на учеников школы, возвращавшихся с дискотеки в пришкольном интернате.

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент аварии на переднем пассажирском сидении находился знакомый водителя. Как установили правоохранители, мужчины возвращались в село после распития двух бутылок водки на берегу реки.

В результате ДТП один из пострадавших – 15-летний школьник – умер в больнице. Еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением врача.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В полиции уточнили, что на автодороге, на которой произошла авария, отсутствует уличное освещение, а все школьники были одеты в темную одежду без световозвращающих элементов. Сам водитель заявил, что не видел пешеходов.

Следствие также намерено выяснить, почему организаторы дискотеки не сопроводили подростков до дома.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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