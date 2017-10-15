Пропавшего в лесу под Нижним Новгородом 4-летнего мальчика нашли живым спустя сутки

Пропавший накануне в лесу в Нижегородской области 4-летний мальчик найден живым, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

По информации ведомства, волонтер обнаружил ребенка в 14:40 в 1,5 километрах от места, где малыш потерялся.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Сейчас ребенка везут в поисковый штаб, где его осмотрят врачи.

Малыш пропал вчера днем в лесу в Борском районе во время сбора грибов. Родители попытались самостоятельно отыскать мальчика, но безуспешно, и только потом обратились в полицию. Сотни правоохранителей, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров отправились в лес на поиски ребенка, но в первые сутки результаты были безрезультатными. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сегодня поиски продолжились.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 15.10.17

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