На разрезе в Кузбассе машиниста грейдера убило взорвавшееся колесо

В Кемеровской области следователи выясняют обстоятельства гибели работника одного из угольных предприятий в городе Мыски, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. В ведомстве также рассказали, что трагедия произошла днем 15 октября.

Сообщение о том, что на территории одной из угольных компаний обнаружено тело 45-летнего машиниста автогрейдера поступило в экстренные службы в 16:05. По данному факту сотрудники регионального следственного управления организовали доследственную проверку.

Предварительно установлено, что мужчина менял колесо у грейдера. В этот момент раздался хлопок, рабочего отбросило в сторону от автогрейдера. Его коллеги прибежали на шум и обнаружили мужчину без признаков жизни. Они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 16.10.17

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