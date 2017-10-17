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Вторник, 17 октября 2017, 10:07 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

«Ямы на трассе, осторожно!»: Газманов угодил в ДТП в Пермском крае

«Ямы на трассе, осторожно!»: Газманов угодил в ДТП в Пермском крае
Фото: vk.com/olegmgazmanov

Певец Олег Газманов попал в дорожную аварию в Усольском районе Пермского края по пути в Пермь. Об этом исполнитель сообщил в своем инстаграме.

Машина артиста получила повреждения из-за ям на дороге.

«Усольский район, Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы: из одной торчит арматура, пробили оба колеса», – сообщил народный артист России, призвав автомобилистов «ехать осторожно» на данном участке трассы. Певец уточнил, что ДТП произошло на мосту.

Накануне Газманов выступал с сольной программой в Березниках, завтра певец выступит в Перми.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 17.10.17

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