На сибирской трассе поймали пьяного водителя маршрутки с пассажирами

Сотрудники ДПС задержали на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров, сообщили в региональном полицейском главке.

По данным ведомства, микроавтобус с 9 пассажирами следовал из Иркутска в Залари. В ходе проверки правоохранители выяснили, что водитель – 51-летний житель Заларинского района – находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель перевозил пассажиров на коммерческой основе без государственной регистрации, без тахографа и путевого листа. Нарушитель утверждает, что употреблял алкоголь за день до поездки, когда ремонтировал автобус в Иркутске. По его словам, он решил подвезти пассажиров, чтобы не возвращаться домой «впустую».

Водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года и административный штраф.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 17.10.17

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