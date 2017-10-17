Многодетная американка заживо зажарила двух сыновей в духовке

В американской Атланте задержали 24-летнюю многодетную мать, заживо зажарившую двух сыновей в духовке.

По данным следствия, женщина умертвила детей (год и два года), засунув их во включенный духовой шкаф, передает издание The Atlanta Journal-Constitution. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

В полиции сообщили, что американка позвонила отцу детей и продемонстрировала ему их тела в видеочате. Мужчина тут же обратился к правоохранителям. У пары было еще двое детей – трехлетний сын и шестилетняя дочь, они не пострадали.

Подозреваемая в убийстве сыновей, фото ajc.com

Отмечается, что женщина страдала психическим заболеванием, но не обращалась к врачам. Её болезнь обострилась после смерти отца и рождения четырех детей. Месяц назад американка вынуждена была уйти с работы, потому что не могла найти няню для малолетних сыновей. По словам ее подруги, женщина фактически сама занималась воспитанием детей, не получая помощи от их отца.

Между тем подозреваемая свою вину отрицает, утверждая, что оставляла младших сыновей со знакомыми и позже обнаружила их мертвыми. Однако полиция не поверила в эту версию, передает «Лента.ру».

Атланта, служба информации РИА «Новый День»

Атланта. Другие новости 17.10.17

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