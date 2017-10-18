В Иркутске при прокладке канализации погибли два узбека

В Иркутске при прокладке коммунальных коммуникаций произошло обрушение грунта, в результате чего погибли граждане Узбекистана. ЧП случилось вечером 17 октября, напротив дома №14 по улице Захарова, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«При проведении строительных работ по прокладыванию канализационных труб, произошло обрушение грунта, в результате чего под землей оказалось 4 человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутска начата доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)», сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, рабочие занимались укреплением траншеи для прокладки канализации, глубина которой составлял порядка 6 метров. Во время укрепления стены траншеи, обвалился грунт. В результате трое рабочих оказались полностью засыпаны землей. Еще одного, засыпало по пояс. Спасатели откопали двух рабочих 39-ти и 38-ми лет. Одному из них повезло – он не пострадал. Его коллега получил перелом ключицы. Позже были обнаружены тела еще двух мужчин 45-ти и 40 лет.

Следователи инициировали проверку по факту произошедшего.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 17.10.17

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