В Иркутске сгорел нелегальный дом престарелых: пострадали 13 человек

Следователи выясняют обстоятельства пожара в доме престарелых в Иркутске. В результате происшествия были госпитализированы 13 человек, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Иркутской области. Их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту возгорания ведется доследственная проверка.

В то же время, региональное управление МЧС РФ сообщает, что из горящего здания были эвакуированы 16 человек, 13 из них были переданы медикам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация.

Пожар в доме престарелых, расположенном в двухэтажном жилом доме на улице Курортной, начался около 5 часов утра. Причиной возгорания стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В МЧС отметили, что помещения были сильно задымлены. Постояльцы преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз.

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что дом престарелых был организован «Фондом паллиативной помощи имени Св. Милицы». В настоящее время следователи проверяют законность размещения пенсионеров в данном здании.

В свою очередь, замначальника ГУ МЧС по региону Виктор Пашков отметил, что дом престарелых, по предварительным данным, работал нелегально. По его словам, организация, оказывающая социальные услуги пожилым людям, не значится в Реестре поставщиков социальных услуг. «По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», – сказал Пашков.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 18.10.17

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