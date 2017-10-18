В Пензе проверяют скорую помощь после отказа отправить врачей к сбитому машиной ребенку

В Пензе следователи начали проверку одной из станций скорой помощи, которая отказалась выезжать к ребенку, которого сбил автомобиль, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации издания «Пензенская правда», ДТП произошло 12 октября на улице Коннозаводской. Девятилетнего мальчика сбил кроссовер Kia Sorento, когда ребенок, по одним данным, перебегал дорогу на красный свет, а, по другим сведениям, переходил проезжую часть по зебре на зеленый свет. Один из водителей сообщил, что пытался вызвать скорую медицинскую помощь медсанчасти-59 города Заречный, однако диспетчер отказалась направлять неотложку, пояснив, что территорию, на которой произошла авария, их лечебное учреждение не обслуживает. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи города Пензы констатировали смерть ребенка.

По факту отказа работников медсанчасти-59 направить бригаду скорой помощи к месту ДТП проводится доследственная проверка по ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 18.10.17

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