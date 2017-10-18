Резня бензопилой по-омски: «импотент» расчленил подругу

В Омске задержали вероятного убийцу предпринимательницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины. Ее разыскивали родственники с 13 октября. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следователи выяснили, что к преступлению причастен 44-летний экспедитор. Они полагают, что он был знаком с потерпевшей Они считают, что женщина уехала к нему домой, после чего пропала. «В ходе осмотра двора частного дома экспедитора, расположенного на улице 11 Рабочая в г. Омске, сотрудниками была обнаружена засыпанная землей недавно вырытая яма, как пояснил подозреваемый, приготовленная для туалета. Однако в яме следователи нашли тело пропавшей женщины» – сообщили в региональном следственном управлении.

Представитель ведомства также рассказал, что подозреваемый зарубил потерпевшую топором, а поводом стало якобы якобы нанесенное ей оскорбление. После этого он расчленил и спрятал труп. В настоящее время подозреваемый задержан, органы следствия намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как пишет КП, на допросе задержанный пояснил, что в тот вечер экспедитор предложил подруге заняться сексом, но не смог осуществить задуманное. Девушка якобы назвала его импотентом, что взбесило мужчину. После убийства он расчленил тело бензопилой, пишет издание.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 18.10.17

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