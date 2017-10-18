В России возбудили первое уголовное дело за оскорбление чувств атеистов / Под «экстремистскую» статью попал краснодарский поэт

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела об экстремизме после публикации стихотворения в социальной сети. Поэта Максима Дроздова заподозрили в оскорблении чувств атеистов. Об этом сообщил адвокат поэта Алексей Аванесян в своем Facebook. Защитник отметил, что это первое в России уголовное дело о возбуждении ненависти к атеистам.

По словам адвоката, поводом для уголовного преследования стало стихотворение, в котором есть строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!». Данный стих с «призывом к враждебным действиям» его подзащитный привел в переписке в соцсети «ВКонтакте», «тролля сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств т.н. верующих», отметил Аванесян.

«Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу атеисты», – написал адвокат в соцсети.

По словам самого Дроздова, стихотворение содержало описание «мифической деревни, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога». «Как стишок … можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их?))) Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов...», – удивлен поэт.

В настоящее время стихотворение удалено из соцсети. Сегодня должен состояться первый допрос подозреваемого. С лингвистической экспертизой поэта до сих пор не ознакомили. «Какой-то эксперт-лингвист определил наличие призывов – своим стихотворением он призывал группу «верующие» совершать действия насильственного характера, а именно сжечь на кострах инквизиции неверующую группу, так называемых атеистов. Сегодня идем на допрос», – рассказал адвокат в комментарии порталу Юга.ру. Он уточнил, что Дроздова в сентябре дважды опрашивали в ходе доследственной проверки, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Защитник отметил, что его клиент пишет стихи в свободное время. Дроздов работает токарем, воспитывает ребенка-инвалида.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 18.10.17

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