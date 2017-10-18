В Башкирии учитель бил школьника по голове во время урока

В соцсетях появилось видео, на котором педагог жестоко избивает ученика прямо во время урока. По словам пользователя, опубликовавшего ролик, это произошло в одной из школ Башкирии. Следственный комитет проводит проверку.

По данным агентства «Башинформ», инцидент произошел в Бижбулякском районе республики. В местном отделе образования заявили, что знают об этом факте, который имел место в позапрошлом году. Учитель, допустивший насилие в отношении школьника, был уволен.

Впрочем, остается невыясненным, зачем кто-то выложил видео с избиением в Сеть. «Сейчас специальная комиссия будет разбираться с фактом появления этой видеозаписи в интернете», – прокомментировали в местном РОНО.

Тем временем, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по факту нанесения ударов ученику инициирована доследственная проверка», – сообщили пресс-служба республиканского управления СКР.

Следователи выяснят, в какой школе это произошло. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 18.10.17

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