Спецназ утихомирил сотню пьяных вахтовиков в поезде до Новосибирска

В Забайкалье транспортная полиция привлекла спецподразделения Росгвардии, чтобы утихомирить несколько десятков пьяных вахтовиков, которые ехали в поезде «Нерюнгри – Новосибирск», сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

ЧП случилось вчера, 18 октября. Установлено, что в поезд на станции Тында сели около 90 мужчин. Пассажиры были пьяны и продолжили выпивать уже в вагонах. Они нарушали общественный порядок и игнорировали законные требования проводников. Бригаде поезда пришлось сообщить о ЧП в дежурную часть Забайкальского линейного управления МВД. Чтобы навести порядок в поезде, на ближайшей станции в него подсели сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии.

После появления силовиков конфликт удалось урегулировать. Полицейским удалось установить наиболее активных дебоширов и привлечь их к административной ответственности. Десять вахтовиков по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и доставлены для дальнейшего разбирательства в отделение полиции. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Виновным может грозить арест на срок до 15 суток.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 19.10.17

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