Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 10:58 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Обвиняемый в убийстве бомжа вбил гвоздь себе в голову в зале суда

Обвиняемый в убийстве бомжа вбил гвоздь себе в голову в зале суда

В Кемеровской области мужчина, приговоренный к 14 годам колонии строгого режима за убийство бездомного, вбил гвоздь себе в голову во время судебного заседания. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел 4 октября в городе Новокузнецке. 45-летний неоднократно судимый мужчина рассчитывал на оправдательный приговор. Однако суд счел наказание в виде 14 лет заключения приемлемым. Тогда осужденный начал биться головой о скамью, а затем достал гвоздь и ударил им себя в висок. Конвоиры вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован.

Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту травмирования подсудимого в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. В рамках проверки будут изучены действия конвойной службы.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

Новокузнецк. Другие новости 19.10.17

В Белом доме заявили о подготовке «нового 11 сентября». / Полицейские сообщили о задержании убийц двух продавщиц в Серове (ФОТО). / Спецназ утихомирил сотню пьяных вахтовиков в поезде до Новосибирска.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Югра /

В Югре в отделе полиции нашли труп пьяного водителя

Екатеринбург /

В Ревде девочку по дороге в школу искусала собака

Москва /

Убийственный дорожный конфликт: задержан москвич, расстрелявший мужчину в центре Москвы

Екатеринбург /

Дело Алексея Беззуба передано в суд – ему на руки выдали обвинительное заключение

Югра /

По вине молодого водителя в Радужном погибла 14-летняя девочка

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости