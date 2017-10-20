На Кубани в перестрелке в кафе погибли двое мужчин

В городе Армавире в Краснодарском крае двое мужчин открыли огонь в местном кафе. В результате два человека погибли, один ранен. Полиция установила личности подозреваемых, они объявлены в розыск.

По данным краевого управления СКР, перестрелка произошла вечером 19 октября. Двое местных жителей пришли в помещение закрытого кафе и не менее пяти раз выстрелили в находившихся там трех мужчин. Один из них скончался на месте из-за ранения головы, еще двое были госпитализированы, в результате один пострадавший умер, несмотря на усилия медиков, жизни второго ничего не угрожает.

Следователи установили личности нападавших, ими оказались двое мужчин 1974 и 1975 года рождения. Они объявлены в розыск.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «а,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух человек группой лиц». Следствие будет вести первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю.

Армавир, Зоя Осколкова

Армавир. Другие новости 20.10.17

Nissan приостановил работу всех заводов в Японии и отзывает 1,16 млн авто. / В Сухоложском районе неизвестные браконьеры застрелили взрослого лося. / В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков, специализировавшихся на Hyundai Solaris. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»