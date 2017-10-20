В Волгограде пенсионер зарезал гадалку после 20 лет сеансов

В Волгограде мужчина убил гадалку, к которой ходил на протяжении 20 лет за оказанием эзотерических услуг. Выяснилось, что пенсионер страдает психическим расстройством.

По данным следствия, мужчина прибегал к услугам гадалки с 1997 года. Однако в последнее время он стал винить ее в своих неудачах. Пенсионер напал на женщину и нанес ей 13 ножевых ранений, от чего пострадавшая скончалась. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Когда убийцу задержали, он сознался в содеянном и пояснил обстоятельства совершения преступления. В ходе следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости. Дело передано в суд, который примет решение о принудительном лечении обвиняемого.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 20.10.17

«Боярышник» опять оказался в России под запретом. / В Подмосковье задержан очередной педофил: развращал девочку через соцсети. / Тюменцы взбунтовались против введения транспортного налога в регионе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»